Mersin'den 11 kişilik afad ekibi elazığ'a gitti - Son Dakika
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Mersin'den 11 kişilik afad ekibi elazığ'a gitti

14 dakika önce

Mersin'den 11 kişilik AFAD ekibi Elazığ'a gittiMersin Büyükşehir Belediyesi, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a, 11 kişiden oluşan AFAD ekibi, 2 arama- kurtarma köpeği ve 3 arama- kurtarma aracı gönderdi.

Mersin'den 11 kişilik AFAD ekibi Elazığ'a gitti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a, 11 kişiden oluşan AFAD ekibi, 2 arama- kurtarma köpeği ve 3 arama- kurtarma aracı gönderdi.

Belediye bünyesinde 11 kişiden oluşan AFAD ekibi, 2 arama- kurtarma köpeği ve 3 arama-kurtarma aracıyla depremin kayıplarını en aza indirmek için yola çıktı. Büyükşehir, ayrıca bölgeye ulaştırılmak üzere yardım kolileri de hazırladı.

Mersin'den 11 kişilik afad ekibi elazığ'a gitti

Mersin, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:06 Kaynak: DHA
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