Son dakika... MERSİN'DEN ALDIĞI MOTOSİKLETLE GELDİĞİ GAZİANTEP'TE KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika... MERSİN'DEN ALDIĞI MOTOSİKLETLE GELDİĞİ GAZİANTEP'TE KAZADA ÖLDÜ

18.04.2022 12:09

Edinilen son dakika haberine göre MERSİN'den satın aldığı motosikleti ile Gaziantep'e gelen Kerim Akın (21) bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi.

MERSİN'den satın aldığı motosikleti ile Gaziantep'e gelen Kerim Akın (21) bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mersin'den satın aldığı motosiklet ile Gaziantep'e gelen Kerim Akın, seyir halindeyken bariyerlere çarptı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kerim Akın'ı, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Akın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Kerim Akın'ın cenazesi adli tıp morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Son dakika... MERSİN'DEN ALDIĞI MOTOSİKLETLE GELDİĞİ GAZİANTEP'TE KAZADA ÖLDÜ
Son dakika... MERSİN'DEN ALDIĞI MOTOSİKLETLE GELDİĞİ GAZİANTEP'TE KAZADA ÖLDÜ
Son dakika... MERSİN'DEN ALDIĞI MOTOSİKLETLE GELDİĞİ GAZİANTEP'TE KAZADA ÖLDÜ
Son dakika... MERSİN'DEN ALDIĞI MOTOSİKLETLE GELDİĞİ GAZİANTEP'TE KAZADA ÖLDÜ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... MERSİN'DEN ALDIĞI MOTOSİKLETLE GELDİĞİ GAZİANTEP'TE KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika


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