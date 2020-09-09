Mersin'den Antalya'ya salça kovasında uyuşturucu sevkiyatı - Son Dakika

Antalya'da kent girişinde durdurulan bir kamyonda salça kovaları ve pantolon içine gizlenmiş 6 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 5.5 kilogram eroin elde edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksu ilçesi Expo Kavşağı'nda takibinde oldukları bir kamyonu durdurdu. Narkotik köpeği Kayra'nın katıldığı aramada kamyonunun şoför bölümünde ve kasadaki salça kovaları içine gizlenmiş 6 kilogram 520 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis, kamyonda yakalanan N.G'nin bağlantılı olduğu B.İ, E.S ve M.A'yı Kepez Devlet Hastanesi yakınında yakaladı. B.İ'nin Şelale Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada bir hassas terazi bulunurken, B.İ ve N.G'nin birlikte kullandığı aynı bölgedeki diğer evde de narkotik köpeği Toni'nin yardımıyla arama yapıldı. Toni'nin tepki verdiği yatağın altında poşete sarılı şekilde 5,5 kilogram eroin, hassas terazi, pompalı tüfek, 32 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A, B.İ, E.S. ve N.G, emniyetteki ifadelerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin kafasının bandajla sarılı olduğu görüldü.

Öte yandan narkotik ekiplerinin Yeşildere Mahallesi'nde yaptıkları operasyonda da 4 şüpheli yakalandı. 4 şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki operasyonda yakalanan uyuşturucu madde miktarının yaklaşık 56 bin kişiye ulaşmadan polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Operasyon saniye saniye kaydedildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonun videosunu paylaştı. Mersin'den Antalya'ya uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen kamyon narkotik ekiplerince havadan ve yerden uzun süre takip edildi. Uygun bir noktada kamyonu durduran polisin şüpheliyi gözaltına aldığı ve şoför bölümünde yapılan aramada pantolon içine gizlenmiş uyuşturucu maddeyi ele geçirdiği görüldü. Ekiplerin kamyonun kasa bölümünde ise narkotik köpeği Karya eşliğinde yaptıkları aramada salça dolu kova içinde de uyuşturucu madde bulundu. Narkotik köpeği Toni'nin eşliğinde şüphelilerin evinde yapılan aramada yatak altına poşetle gizlenmiş uyuşturucu maddenin saklandığı belirlendi. - ANTALYA