Mersin'den Antalya'ya salça kovasında uyuşturucu sevkiyatı - Son Dakika

- Mersin'den Antalya'ya salça kovasında uyuşturucu sevkiyatı

Antalya'da film gibi uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mersin'den uyuşturucu madde getirdiğin belirledikleri kamyona operasyon düzenledi

Narkotik köpeğinin destek verdiği aramada salça kovaları ve pantolon içine gizlenmiş 6 kilogram 520 gram metamfetamin ele geçirildi

Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 5.5 kilogram eroin bulundu

Polis kamyonu havadan ve yerden saniye saniye takip etti, narkotik köpekleriyle arama yapıldı

ANTALYA - Antalya'da kent girişinde durdurulan bir kamyonda salça kovaları ve pantolon içine gizlenmiş 6 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 5.5 kilogram eroin elde edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksu ilçesi Expo Kavşağında takibinde oldukları bir kamyonu durdurdu. Narkotik köpeği Kayra'nın katıldığı aramada kamyonunun şoför bölümünde ve kasadaki salça kovaları içine gizlenmiş 6 kilogram 520 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis, kamyonda yakalanan N.G'nin bağlantılı olduğu B.İ, E.S ve M.A'yı Kepez Devlet Hastanesi yakınında yakaladı. B.İ'nin Şelale Mahallesindeki evinde yapılan aramada bir hassas terazi, B.İ ve N.G'nin birlikte kullandığı aynı bölgedeki diğer evde de narkotik köpeği Toni'nin yardımıyla arama yapıldı. Toni'nin tepki verdiği yatağın altında poşete sarılı şekilde 5,5 kilogram eroin, hassas terazi,pompalı tüfek, 32 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A,B.İ,E.S,N.G, emniyetteki ifadelerinin ardından, " uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin kafasının bandajla sarılı olduğu görüldü.

Öte yandan narkotik ekiplerinin Yeşildere Mahallesi'nde yaptıkları operasyonda da 4 şüpheli yakalandı. 4 şüphelide emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 operasyonda yakalanan uyuşturucu madde miktarının yaklaşık 56 bin kişiye ulaşmadan polis tarafından yakalandığı bildirildi.

"Operasyon saniye saniye kaydedildi"

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonun videosunu paylaştı.

Mersin'den Antalya'ya uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen kamyon narkotik ekiplerince havadan ve yerden uzun süre takip edildi. Uygun bir noktada kamyonu durduran polisin şüpheliyi gözaltına alması,şoför bölümünde yapılan aramada pantolon içine gizlenmiş uyuşturucu maddeyi ele geçirdiği görüldü. Ekiplerin kamyonun kasa bölümünde ise narkotik köpeği Karya eşliğinde yaptıkları aramada salça dolu kova içinde de uyuşturucu madde bulundu. Narkotik köpeği Toni'nin eşliğinde şüphelilerin evinde yapılan aramada yatak altına poşetle gizlenmiş uyuşturucu maddenin saklandığı belirlendi.