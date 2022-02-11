Üye Girişi
MERSİN'DEN ÇALDIĞI OTOMOBİLLE NİĞDE'DE YAKALANDI - Son Dakika

MERSİN'DEN ÇALDIĞI OTOMOBİLLE NİĞDE'DE YAKALANDI

11.02.2022 11:22
MERSİN'DEN ÇALDIĞI OTOMOBİLLE NİĞDE'DE YAKALANDI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobili çalan C.K., Niğde'de yol kontrolünde yakalandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobili çalan C.K., Niğde'de yol kontrolünde yakalandı.

Tarsus ilçesinde evinin önünde park halinde bıraktığı aracının çalındığını fark eden H.B., karakola giderek şikayetçi oldu. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Takibe alına otomobil, Niğde girişinde yakalandı. Otomobili çalan C.K.'nin oto hırsızlığı, gasp ve kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Araç ise sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tarsus, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN'DEN ÇALDIĞI OTOMOBİLLE NİĞDE'DE YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:14 Halk TV'de hava durumunu alt yazısı geçerken "Dersim" yazılması sosyal medyada gündem oldu
11:12 Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon tahmini yükseldi, dolar tahmini düştü
11:00 Çocuğu olmadı, fakat yılmadı! Şimdi 90 yetime annelik yapıyor
11:00 Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim
10:59 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemiyorum" çağrısı sonrası yeni hamle
10:57 Yanlışlıkla sepete 3 ürün ekleyen Demet Akalın kendisine "Vizyonsuz" diyen kişiye öfke kustu
10:09 Havalar ısındıkça umut artıyor! Krediler ikinci el araç piyasasını etkiledi
10:32 Son dakika haberi... Arjantin'de orman yangını: 335 bin hektarlık alan kül oldu
10:31 İki isim de suikaste kurban gitti! Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortak oldukları ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 11:29:35. #1.13#
SON DAKİKA: MERSİN'DEN ÇALDIĞI OTOMOBİLLE NİĞDE'DE YAKALANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement