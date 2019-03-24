Son Dakika Haberleri: Mersin'den Çilek İhracatı Başladı

Mersin'den Çilek İhracatı Başladı

22 dakika önce

Mersin'in meyve üretim merkezi konumundaki Silifke ilçesinde örtü altında hasadı yapılan çilekler Irak'a ihraç ediliyor.

Mersin'den Çilek İhracatı Başladı, System.String[]
Mersin'in meyve üretim merkezi konumundaki Silifke ilçesinde örtü altında hasadı yapılan çilekler Irak'a ihraç ediliyor.

Türkiye'de birçok meyvenin ilk hasadının yapıldığı yer olmasıyla dikkati çeken Silifke'de, çilek üretimi ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Örtü altı ve açık alanda yapılan üretim çok sayıda kişiye istihdam sağlarken, aralık ayından bu yana hasadın sürdüğü seralardan toplanan ürünler yurdun çeşitli noktalarına ulaştırılıyor.

Mart ayından itibaren de çeşitli ülkelere çilek ihracatına başlayan üreticiler, nisan ayı itibariyle açık alandaki ürünlerin de çıkmasıyla daha yoğun bir ihracat dönemine hazırlanıyor.

Ürünlerin toplanıp getirildikten sonra yurt içi ve yurt dışına gönderildiği Atayurt Hal Tesislerinde de hareketlilik yaşanıyor.

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla ilçedeki bahçelerde de hummalı bir çalışmanın başladığını söyledi.

Çilek üretiminde bu sezonki ihracatın başladığını da aktaran Türer, "Şu an Irak'a çilek ihracatı yapılıyor. Rusya'dan da talep alıyoruz, ancak örtü altındaki üretim şu an bunu karşılayacak miktarda değil. Nisan ayı başında açık alanda da üretim başlayınca Rusya başta olmak üzere diğer ülkelere de ürün göndereceğiz." diye konuştu.

Türer, ilçede 20 bin dönüm alanda yaklaşık 70-80 bin ton çilek üretildiğini belirterek, "Silifke'de 3 bin aile çilek üretimi yapıyor. Çileğin dikiminden, budanmasına, bakımından hasadına kadar olan 10 aylık süreçte de 10 bin kişi bu işte çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:16 Kaynak: AA

Irak, Silifke, Mersin, Ekonomi
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