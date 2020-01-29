Mersin'den depremzedelere 4 ton narenciye - Son Dakika
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Mersin'den depremzedelere 4 ton narenciye

6 saat önce

MERSİNLİLER, Malatya ve Elazığ'da büyük hasara yol açan deprem nedeniyle mağdur olanlara, gıda ve kıyafet yardımının yanı sıra 4 ton narenciye gönderdi.

Mersin'den depremzedelere 4 ton narenciye, System.String[]

MERSİNLİLER, Malatya ve Elazığ'da büyük hasara yol açan deprem nedeniyle mağdur olanlara, gıda ve kıyafet yardımının yanı sıra 4 ton narenciye gönderdi.

Mezitli Belediyesi çalışanlarının hafta başından bu yana tasnif ederek kolilere doldurduğu yardımlar, kamyonlara yüklenerek deprem bölgesine ulaştırıldı. Mezitli halkının yardımseverliğinin sembolü olan gıda, giyecek, ev eşyası ve battaniye gibi yardımlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere yetkililere teslim edildi. Kamyonlara tonlarca narenciye yüklendi. Özellikle soğuk kış şartlarında içerdiği C vitamini ile en büyük ilaç olan narenciye, depremzedelerin soğuğa ve hastalıklara direncini artıracak.

Kısa sürede toplanan büyük çapta yardım ile Mezitli halkının hayırseverliğini ve dayanışma ruhunu bir kez daha gösterdiğini belirten Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "İlk gün yaptığımız duyuru ile Mezitlililer, ellerinde ne varsa Merkez Hizmet binamıza ve Zabıta Müdürlüğümüze getirdi. Çalışanlarımız, getirilen yardımları guruplarına göre ayırarak tek tek kolilere doldurdu. Özellikle dağıtım görevlilerinin zorlanmaması açısından temel ihtiyaç malzemeleri farklı kategorilerde titizlikle paketlendi. Daha sonra bu yardımları kamyonlara yükleyerek deprem bölgesine ulaştırdık" dedi.

'HASTALIKTAN KORUYACAK'

Mezitlililerin yaptığı yardımların yanında farklı olarak depremzedelere narenciye ürünleri de gönderdiklerini ifade eden Başkan Tarhan, "Mezitli'nin en büyük tarımsal üretimi olan narenciye ürünlerimizden depremzedelere ilk etapta yaklaşık 4 ton gönderdik. Narenciyelerimizin soğuk kış şartlarında depremzedeleri hastalıktan koruyacağını ve direnme gücü vereceğini biliyoruz. Narenciye desteğimiz artık sembol haline geldi. Biz Suriye'de ve Kuzey Irak'ta mücadele eden askerlerimize, Artvin'de çevre mücadelesi veren vatandaşlarımız gibi çok farklı yerlere narenciyelerimizi göndermiştik. Şimdi narenciyemizin depremzedelerimiz için de güç olmasını diliyoruz" diye konuştu.


Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:28 Kaynak: DHA
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