Mersin'den depremzedelere narenciye - Son Dakika
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Mersin'den depremzedelere narenciye

6 saat önce

MERSİN'de, Malatya ve Elazığ'da büyük hasara yol açan deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşlara gıda ve kıyafet yardımının yanı sıra 4 ton narenciye gönderildi.

Mersin'den depremzedelere narenciye, System.String[]

MERSİN'de, Malatya ve Elazığ'da büyük hasara yol açan deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşlara gıda ve kıyafet yardımının yanı sıra 4 ton narenciye gönderildi.

Mezitli Belediyesi çalışanlarının hafta başından bu yana tasnif ederek kolilere doldurduğu yardımlar, kamyonlara yüklenerek deprem bölgesine ulaştırıldı. Mezitli halkının yardımseverliğinin sembolü olan gıda, giyecek, ev eşyası ve battaniye gibi yardımlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere yetkililere teslim edildi. Kamyonlara tonlarca narenciye yüklendi. Özellikle soğuk kış şartlarında içerdiği C vitamini ile en büyük ilaç olan narenciye, depremzedelerin soğuğa ve hastalıklara direncini artıracak.

Kısa sürede toplanan büyük çapta yardım ile Mezitli halkının hayırseverliğini ve dayanışma ruhunu bir kez daha gösterdiğini belirten Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "İlk gün yaptığımız duyuru ile Mezitlililer, ellerinde ne varsa Merkez Hizmet binamıza ve Zabıta Müdürlüğümüze getirdi. Çalışanlarımız getirilen yardımları guruplarına göre ayırarak tek tek kolilere doldurdu. Özellikle dağıtım görevlilerinin zorlanmaması açısından, kadın, erkek, çocuk, sağlık, gıda, meyve, sebze,  temel ihtiyaç malzemesi gibi farklı kategorilerde titizlikle paketlendi. Daha sonra bu yardımları kamyonlara yükleyerek deprem bölgesine ulaştırdık" dedi.

'HASTALIKTAN KORUYACAK'

Mezitlililerin yaptığı yardımların yanında farklı olarak depremzedelere narenciye ürünleri de gönderdiklerini ifade eden Başkan Tarhan, "Mezitli'nin en büyük tarımsal üretimi olan narenciye ürünlerimizden depremzedelere ilk etapta yaklaşık 4 ton gönderdik. Narenciyelerimizin soğuk kış şartlarında depremzedeleri hastalıktan koruyacağını ve direnme gücü vereceğini biliyoruz. Narenciye desteğimiz artık sembol haline geldi. Biz Suriye'de ve Kuzey Irak'ta mücadele eden askerlerimize, Artvin'de çevre mücadelesi veren vatandaşlarımız gibi çok farklı yerlere narenciyelerimizi göndermiştik. Şimdi narenciyemizin depremzedelerimiz içinde güç olmasını diliyoruz" diye konuştu.


Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:02 Kaynak: DHA
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