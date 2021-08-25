Mersin'den Ege Denizi'ne açılan balıkçılar, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince taciz edildi - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Akdeniz ilçesi Karaduvar sahilinden hareket eden 3 tekne, uluslararası sularda dip trolü ile avcılık serbestliğinin bulunduğu 23 Ağustos'ta, Aydın 'ın Didim ilçesi açıklarına gitti.

Mersin 'den avlanmak için Ege Denizi 'ne açılan balıkçılar, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin tacizine uğradı.

Bu karar afet bölgeleri için! Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel alanları kamulaştırılıyor