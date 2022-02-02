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Mersin'den getirdiği uyuşturucuları piyasaya sürmek isterken yakalandı - Son Dakika

Mersin'den getirdiği uyuşturucuları piyasaya sürmek isterken yakalandı

02.02.2022 11:19
Mersin'den getirdiği uyuşturucuları piyasaya sürmek isterken yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Jandarma ekipleri Mersin'den Kumluca'ya uyuşturucu madde getirip piyasaya sürmeye çalışan şahsa yönelik operasyon düzenledi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Jandarma ekipleri Mersin'den Kumluca'ya uyuşturucu madde getirip piyasaya sürmeye çalışan şahsa yönelik operasyon düzenledi. Şahsın valizinde 134 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken şüpheli, gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya'nın Kumluca ilçesinde M.K. isimli şahsın Mersin'den getirdiği uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi alınması üzerine; İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kumluca İstihbarat, JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı düzenlenen ortak operasyonda şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın valizinde yapılan aramada 134 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ANTALYA

Mersin'den getirdiği uyuşturucuları piyasaya sürmek isterken yakalandı

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Uyuşturucu, Jandarma, Kumluca, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'den getirdiği uyuşturucuları piyasaya sürmek isterken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'den getirdiği uyuşturucuları piyasaya sürmek isterken yakalandı - Son Dakika
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