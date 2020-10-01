Mersin'den Kıbrıs'a tarihi kulaç

Mersin'de Yenişehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek organizasyonla milli yüzücü Emre Seven, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kulaç atacak.

Dünya Açık Deniz Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından belirlenen açık deniz yüzme kurallarına göre gerçekleşecek yüzme geçişi Mersin-Kıbrıs arasında solo, durmadan ve kafessiz olarak yapılacak ilk geçiş denemesi olacak. 80 kilometre uzunluğundaki parkurun 30-40 saatlik bir sürede tamamlanması bekleniyor. Toplamda 100 binin üzerinde kulaç atacağı tahmin edilen Emre Seven, ilk kulacı attıktan sonra herhangi bir kara parçasına veya tekne, feribot, gemi gibi herhangi bir deniz aracına temas edemeyecek. Emre Seven, yarın sabaha karşı saat 4 sularında ilk kulacı Anamur Burnu'ndan atacak. Geçiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuzey batısında yer alan Koruçam Burnu'nda tamamlanacak.