Mersin'den kısa kısa - Son Dakika

Toroslar Belediyesinin ilçe genelinde başlattığı yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahallelerdeki yollarda deforme olmuş bölümleri düzeltirken, yollar sıcak asfaltla kaplanarak iyileştiriliyor.

-Toroslar'da çocuklar eğlenirken öğreniyor

Toroslar Belediyesi Şehit Jandarma Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde okul öncesi eğitime hazırlanan çocuklar eğlenirken öğreniyor.

Alanında uzman eğitimciler eşliğinde birçok kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle dolu eğitimlerden geçen çocuklar, becerilerini geliştiriyor.

- Akdeniz'de mahallelerde yenileme çalışmaları

Akdeniz Belediyesi, ilçede kaldırım ve bordür yenileme, yol açma ve taziye evi gibi ortak kullanım alanlarının tadilat çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çilek, Gündoğdu, Karacailyas ve Karaduvar mahallelerinin sokaklarında bulunan kaldırımları yeniledi.

Akdam ve Kürkçü mahallelerinin bozulan yollarında çalışma yapan ekipler, Kazanlı Mahallesi'nde bulunan taziye evi ve avlusunu onardı.