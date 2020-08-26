Mersin'den kısa kısa - Son Dakika

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, kentteki orman arazilerinde incelemelerde bulundu.
Akduman, incelemelerinde ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.
Orman arazilerini gezen Akduman, bölgedeki sedir fidanlarının durumunu gözlemledi.
Akdeniz'de şehit ailelerine ziyaret
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın eşi Behiye Gültak, şehit aileleri ile engelli vatandaşları ziyaret etti.
Gültak, ziyaretlerde vatani görevleri sırasında şehit düşen askerlerin yakınlarıyla sohbet edip, engelli vatandaşların taleplerini dinledi.
Sanayi sitesinin yol sorunu çözüldü
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Akdeniz ilçesindeki sanayi sitesinde yol çalışması yapıldı.
Kış aylarında çamur, yaz aylarında ise toz sorunuyla karşılaşılan bölgede yapılan çalışmaların ardından sıcak asfalt dökümüne başlandı.