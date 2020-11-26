Mersin'den kısa kısa - Son Dakika

Mersin'den kısa kısa

26.11.2020 10:49
Mersin'den kısa kısa, System.String[]

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğini ziyaret etti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğini ziyaret etti.

Su, Yenişehir Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki büro amirliğine yaptığı ziyarette,

Toplantının ardından Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 15 Ocak 2020 tarihinde kurulan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğini ziyaret eden Vali Su, burada Kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair yürütülen faaliyetler ile ilgili olarak Büro Amiri Komiser Yrd. Betül Yılmaz'dan bilgi aldı. 25.11.2020

Mersin'de, İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için anne duyarlılığından hareketle başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin tanıtımı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte çeşitli noktalarda kurulan stantlarda projeye ilişkin vatandaşlara bilgi verildi, broşür dağıtıldı.

KADES projesi anlatıldı

İl Jandarma Komutanlığı, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının tanıtımını yaptı.

Görevli kadın jandarmalar, kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamayla ilgili bilgilendirme bulundu.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda stant kuran ekipler, kadına yönelik şiddete ilişkin uyarılar yaparak broşür dağıttı.

Emniyet Müdürlüğü, Ali ihsan, Mersin, Büro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'den kısa kısa - Son Dakika


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