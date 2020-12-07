Mersin'den kısa kısa - Son Dakika

Mersin'den kısa kısa

07.12.2020 13:21
Mersin'den kısa kısa, System.String[]

Mersin'de itfaiye ekipleri, kış aylarında ısınma ihtiyacından kaynaklanabilecek yangın ve zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı.

Mersin'de itfaiye ekipleri, kış aylarında ısınma ihtiyacından kaynaklanabilecek yangın ve zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı personelleri, talepte bulunan vatandaşların evlerine giderek soba bacalarını temizledi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, yangın ve zehirlenmelere karşı uyarılarda bulundu.

Büyükşehir kısıtlamada hizmetlerini sürdürdü

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında mesai yaptı.

Refüjlerde yer alan bitkiler budayıp caddeleri temizleyen ekipler, yol ve asfalt çalışmaları sürdürüp bozulan hasarlı yol kaldırımları onardı.

Sokak hayvanları unutulmadı

Yenişehir Belediyesi Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde sokak hayvanlarını besledi.

Hafta sonu uygulanan kısıtlamada yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için kentin birçok noktasına mama bırakıldı, beslenme noktalarına su takviyesi yapıldı.

Evcil hayvanları için mama ve yem isteyen vatandaşların da talepleri karşılandı.

İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye, Yangın, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'den kısa kısa - Son Dakika


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