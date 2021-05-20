Mersin'den kısa kısa - Son Dakika

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün 22 tesisinde 245 milyon 328 bin metreküp atık su arıtımı gerçekleştirildi.

MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, kent genelinde işletilen 22 atık su arıtma tesisiyle çevreye ve doğadaki canlılara katkı sağlanıyor.

Çeşitli ilçelerde bulunan tesislerde, 1 Nisan 2019'dan bu yana 245 milyon 328 bin metreküp atık su arıtıldı.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Çay Mahallesi'ni ziyaret etti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çay Mahallesi'ne yaptığı ziyarette vatandaşlar bir araya geldi.

Hem yapımı tamamlanan hem de çalışmaları süren projeler hakkında bilgi veren Gültak, vatandaşların talep ve önerileni dinledi.

Gültak, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Çay Mahallesi'nde başlatılan 140 dönümlük yerleşke içerisindeki 415 konut, 32 dükkan, ticaret merkezi ve caminin yer aldığı toplu konut projesinin temmuz ayında tamamlanacağını bildirdi.