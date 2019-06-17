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Mersin'den Spor Bakanlığı ve Futbol Federasyonu'na çağrı

1 saat önce

MERSİN'de Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 14 Kasım 2019 tarihinde oynanacak Türkiye- İzlanda maçı rövanşının kentte gerçekleşmesi için Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.

Mersin'den Spor Bakanlığı ve Futbol Federasyonu'na çağrı, System.String[]
MERSİN'de Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 14 Kasım 2019 tarihinde oynanacak Türkiye- İzlanda maçı rövanşının kentte gerçekleşmesi için Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.
Başkan Gültak konuyla ilgili açıklamasında, Mersin'in  Akdeniz Oyunları'nda önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını ve bu organizasyondan yüzünün akıyla çıktığını söyledi. Gültak, "Akdeniz Oyunları için kentimizde yapılan tesisler atıl durumda kalmamalı, bu tesisler ülkemizde gerçekleşecek uluslararası ve ulusal sportif organizasyonlara ev sahipliği yapmalıdır. Türkiye-İzlanda maçının kentte gerçekleşmesini istiyoruz. Bu çağrımız karşılık bulmalı ve Spor Bakanlığımız ile Türkiye Futbol Federasyonumuz, 14 Kasım 2019 tarihinde yapılacak Türkiye-İzlanda maçının Mersin'de oynanmasına karar vermelidir. Ayrıca hatırlatmak isterim ki, milli takımlarımız kentimizde oynadıkları hiçbir müsabakayı kaybetmemişlerdir. Bu uğuru devam ettirelim" dedi.
Bazı spor karşılaşmaları ve turnuvaların Mersin'de gerçekleşmesinin, özellikle uluslararası ölçekte tanınmasına katkı sunmasının yanısıra kente sosyal ve ticari bir hareketlilik getireceğini ifade eden Başkan Gültak, "Spor, aynı zamanda barış ve kardeşliktir. Uluslararası ve ulusal müsabakaların bazılarının kentimizde gerçekleşmesi, ayrımsız bütün sporseverlerimizde heyecan yaratacak ve ortak bir sevinç oluşturarak birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecektir. Nitekim bu önemli maçın kentimizde oynanması ile ilgili bütün partilerden temsilciler, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar tek vücut olmuşlardır. Bu çağrının yanıt bulmasını bekliyoruz" diye konuştu.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:44 Kaynak: DHA
Türkiye, Akdeniz, Mersin
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