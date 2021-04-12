Suriye'nin İdlib ve Azez kentlerine 11 tır gıda yardımı gönderildi - Son Dakika

Koronavirüsle ilgili can sıkacak rapor! İşte İstanbul'un en riskli 8 ilçesi

2021'in en büyük satışı için geri sayım! Yavuz Sultan Selim Köprüsü el değiştiriyor

Dilencinin mal varlığını duyan "Ellerim kırılsaydı da o parayı vermeseydim" diyor

Burası ne Kars ne Erzurum! Baharı bekleyen kentte kar kalınlığı 120 santimetreyi buldu

Mersin'de, ramazan ayı dolayısıyla hayırsever vatandaşların bağışladığı gıda malzemeleriyle dolu 11 tır, Suriye'nin İdlib ve Azez kentine uğurlandı.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şubesi'nin organizasyonuyla ramazan ayı dolayısıyla toplanan gıda malzemelerini taşıyan tırlar için Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu alanında uğurlama programı düzenlendi.

İl Müftüsü Şaban Kondi, etkinlikteki konuşmasında, ramazan ayının tüm insanlığa hayırlı olmasını diledi.

Ramazan ayının, paylaşma, rahmet ve kardeşlik dönemi olduğunu vurgulayan Kondi, Türkiye'nin her zaman mazlum ve mağdurların yanında olduğunu söyledi.

Kondi, hayırsever vatandaşların destekleriyle gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri hazırlandığını belirterek, "İdlib ve Azez'deki mazlum ve mağdur kardeşlerimize 11 tır yardım göndereceğiz. Yardım konvoylarının oraya gönderilmesi için destek veren hayır sahiplerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Dua edilmesinin ardından gıda malzemelerinin olduğu kolileri taşıyan tırlar, İdlib ve Azez kentlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Programa, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile bazı sivil toplum kuruluşu, dernek ve vakıfların temsilcileri katıldı.