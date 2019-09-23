Mersin'den tüm Dünya'ya kiralık kıyafet gönderiyor

35 yaşındaki Bakrak, Zeriliçe ismi ile kurduğu markası ilginç bir iş modeline imza atıyor.

Kiralık elbise ve gelinlik her zaman duyduğumuz ve gördüğümüz bir durum, ancak Leyla Bakrak, kendi tasarladığı etnik kıyafetleri hem satıyor hem de kiralıyor. Bakrak, kiralama işini ülke sınırlarının ötesine taşıyarak tüm dünyanın bu hizmetten faydalanmasını sağlıyor.

Kumaş ve Takılar Irak'tan

Tasarım elbiseleri için kumaş ve takıları Irak'tan gidip bizzat aldığını ifade eden Leyla Bakrak, sözlerine şu şekilde devam etti: " Irak'a gidip gerekli kumaş ve takıları kendim alıp geliyorum. Asla ısmarlama bir şekilde bu işi sürdürmüyorum. Kumaş önce bende hayat bulacak. Beni etkileyen bir ürün gördüğümde kafamda direkt onun tasarımını ve onunla uyumlu olacak takıyı tasarlarım. Bütün bu aşamalardan sonra Daha sonra Mersin'de kendi yerimde kıyafetleri dikip sosyal medyada yayınlıyorum. Bu sayede tüm dünyada etnik kıyafete ilgi duyan insanlara ulaştım. Önceleri satış yaparken daha sonra kiralama fikrini de hayata geçirdim. Bu hizmeti sadece ülke sınırları içerisinde değil tüm dünyanın ulaşabileceği şekilde sağlamaya başladım"

Marka İsmi Kız Kardeşinden Geliyor

Zeriliçe markasının 26 yaşında vefat eden kız kardeşinden geldiğini dile getiren Leyla Bakrak, ismin kardeşinin lakabı olduğunu söyledi. Bakrak, "Zeriliçe ismi, geçtiğimiz yıllarda genç yaşta kaybettiğim kız kardeşimden geliyor. Biz ona genellikle bu isimle seslenirdik. Bu işletmeyi kurarken onun adını yaşatmak ve ileriye taşımak için lakabını verdik. İsmimizi ve logomuzu patentledik. İleri aşamada kurumsallaşarak, daha fazla insana Zeriliçe çatısı altında iş imkanı sunmak istiyoruz" dedi.