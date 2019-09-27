Son Dakika Haberleri: Mersin Deniz Ticaret Odası 30. yılını kutladı
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Mersin Deniz Ticaret Odası 30. yılını kutladı

1 saat önce

Mersin Deniz Ticaret Odası'nın (MDTO) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Mersin Deniz Ticaret Odası 30. yılını kutladı, System.String[]

Mersin Deniz Ticaret Odası'nın (MDTO) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, bir otelde düzenlenen programdaki konuşmasında, 3 tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin, stratejik anlamda "dünyanın en önemli yerleşkesine sahip olduğunu" söyledi.

Coğrafi önemin beraberinde büyük sorumluluklar getirdiğinin altını çizen Su, "Ülkemiz genelinde ve ilimiz özelinde hem kamu sektöründe çok önemli hizmetler, yatırımlar gerçekleştiriliyor hem de özel sektörde çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Bu önemli hizmetlerin bir kısmı sivil toplum kuruluşları eliyle gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Deniz Ticaret Odamız da ilimizin gelişimine önemli katkılar sağlıyor." diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yıl dönümlerinin önemli anlamlar ifade ettiğini belirterek, "30 yaş aslında Mersin Deniz Ticaret Odasının kökleştiğinin en somut göstergesi. Kurumun, bir başka önemi de Türkiye'deki iki Deniz Ticaret Odasından biri olması. Kurucularından Allah razı olsun." dedi.

Odanın geçmişi ve çalışmalarına ilişkin sinevizyon gösterimlerinin yapıldığı programda, sanatçı Ayşegül Aldinç de sahne aldı.

Programa Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da katıldı.

Türkiye, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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