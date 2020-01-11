Mersin denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor - Son Dakika
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Mersin denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor

6 saat önce

Denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyorMERSİN'in Tarsus ilçesinde, kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Tarsus'taki Kulak Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı, iddiaya göre Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgede balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Kıyıda bekleyen arkadaşları, ikiliden uzun süre haber alamayınca durumu polise bildirdi. Bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 mahalle bekçisini bulmak için arama- kurtarma çalışma başlattı.

Mersin denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor

Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:20 Kaynak: DHA
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