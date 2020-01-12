Mersin denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor - Son Dakika

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Mersin denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor
12 dakika önce
Denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor (2)HELİKOPTER VE GECE GÖRÜŞLÜ DRONE İLE ARAMA DEVAM EDİYORMersin'in Tarsus ilçesinde, kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın bulunması için...
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:02 Kaynak: DHA
Denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor (2)
HELİKOPTER VE GECE GÖRÜŞLÜ DRONE İLE ARAMA DEVAM EDİYOR
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın bulunması için arama- kurtarma çalışması devam ediyor. Sahil güvenlik, AFAD ve jandarma ekipleri kaybolan bekçileri karadan, denizden ve havadan yaptıkları çalışmalarla arıyor. Ekipler arama çalışmalarında gece görüşlü drone ve helikopterden de destek alıyor
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