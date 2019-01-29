Mersin Dev Kayaların Düştüğü Yol, Ulaşıma Kapandı
19 dakika önce
Dev kayaların düştüğü yol, ulaşıma kapandıMersin'in Anamur ilçesinde bir mahallenin yolu düşen dev kayalar nedeniyle kapandı.
Dev kayaların düştüğü yol, ulaşıma kapandı Mersin
'in Anamur
ilçesinde bir mahallenin yolu düşen dev kayalar nedeniyle kapandı.
Sarıağaç Mahallesi'ni Anamur ilçesine bağlayan yolda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yüksek kesimlerden dev kayalar yola yuvarlandı. Yol heyelanın ardından trafiğe kapandı, sürücüler de geri dönmek zorunda kaldı. Mahalle Muhtarı Ali Karataş
, İki hafta önce de bu yamaçtan kayalar düşmüştü. Şimdi de büyük kayalar yolu kapattı. Bir an önce bu kayaların kaldırılıp, heyelan bölgesinin önüne yolumuzu koruyan bir duvar çekilmesi gerekir dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:53 Kaynak: DHA
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