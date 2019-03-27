Mersin 'Devlet Büyüklerinin Yakınıyım' Yalanı ile Dolandırıcılık İddiası

'Devlet büyüklerinin yakınıyım' yalanı ile dolandırıcılık iddiasıMersin'de, kendisini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtıp iş bulma vaadi ile 20 kişinin 222 bin 500 TL'sini dolandırdığı öne sürülen Gülçin T. (49) yakalandı.

'Devlet büyüklerinin yakınıyım' yalanı ile dolandırıcılık iddiası



Mersin'de, kendisini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtıp iş bulma vaadi ile 20 kişinin 222 bin 500 TL'sini dolandırdığı öne sürülen Gülçin T. (49) yakalandı.



Kent merkezindeki bir kadının kendisini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtıp iş bulma vaadi ile dolandırıcılık yaptığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdur kişilerin ifadelerinden yola çıkarak şüphelinin Gülçin T. olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucunda gözaltına alınan kadının aynı yöntemle 20 kişinin toplamda 222 bin 500 lirasını dolandırdığı saptandı. Emniyette sorgulanan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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