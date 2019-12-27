Mersin Devlet Opera ve Balesi 2020 yılına konserle "Merhaba" diyecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Mersin Devlet Opera ve Balesi 2020 yılına konserle 'Merhaba' diyecek - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi 2020 yılına konserle "Merhaba" diyecek

6 saat önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 2020 yılını "Yeni Yıl Konseri" ile kutlayacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi 2020 yılına konserle

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 2020 yılını "Yeni Yıl Konseri" ile kutlayacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık'ta Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konserin orkestra şefliğini Serdar Yalçın yapacak.

Etkinlikte, Serin Saybaşılı (Soprano), Nihan Çetin Aydın (Mezzo Soprano) ve Serkan Karagöz (Bariton) solist olarak sahne alacak.

Konserde, "Stardust", "Nihavend Longa Cover", "Summertime", "Stranger in Night", "Besame Mucho", "Misirlou" ve "My Way" ve "Jingle Bells"in de aralarında bulunduğu popüler eserler ile film müzikleri seslendirilecek.

Aralık, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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