Mersin Devlet Opera ve Balesi 2020 yılına konserle

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 2020 yılını "Yeni Yıl Konseri" ile kutlayacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık'ta Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konserin orkestra şefliğini Serdar Yalçın yapacak.

Etkinlikte, Serin Saybaşılı (Soprano), Nihan Çetin Aydın (Mezzo Soprano) ve Serkan Karagöz (Bariton) solist olarak sahne alacak.

Konserde, "Stardust", "Nihavend Longa Cover", "Summertime", "Stranger in Night", "Besame Mucho", "Misirlou" ve "My Way" ve "Jingle Bells"in de aralarında bulunduğu popüler eserler ile film müzikleri seslendirilecek.