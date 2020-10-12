Mersin Devlet Opera ve Balesi Adana'da müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Trio Konser" ile Adana'da dinleyicilerin karşısına çıkacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 01 Burda Performans Gösteri Merkezi Sahnesi'nde 13 Ekim'de sahnelenecek konserde, Alican Gülle bağlama, Sadık Atakan Atabey viyolonsel, Ziya Arman trombonuyla yer alacak.

Perküsyon sanatçısı Alper Kılıç ve MDOB orkestrasından Rufina Usmanova piyanoyla sanatçılara eşlik edecek.

Konserde, MDOB sanatçıları Saliha Aktaş (soprano), Nihan Çetin Aydın (mezzosoprano) ve Hulusi Polat (bariton) solist olarak sahne alacak.

Yaklaşık bir saat sürecek konserde, Meksikalı besteci Pablo Beltran Ruiz'in mambo tarzındaki "Sway", Osvaldo Farres'in "Quisas Quisas" eserlerinin yanı sıra Neşet Ertaş'ın "Ahirim Sensin" ile "Yazımı Kışa Çevirdin" parçaları ve daha birçok türkü, Ziya Arman'ın aranjesiyle seslendirilecek.

Konserde, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni yapılacak, hijyen ve maske koşullarına dikkat edilecek.