Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Arda Boyları" balesini ilk kez sahneleyecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Arda Boyları' balesini ilk kez sahneleyecek - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Arda Boyları" balesini ilk kez sahneleyecek

6 saat önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), farklı sahne ve dans teknikleriyle düzenlediği "Arda Boyları" balesinin prömiyerini gerçekleştirecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi,

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), farklı sahne ve dans teknikleriyle düzenlediği "Arda Boyları" balesinin prömiyerini gerçekleştirecek.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, dünya prömiyeri 2012 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde yapılan, birbirine kavuşamayan aşıklar Halime ve Recep'in hikayesini anlatan eser, 30 Ocak'ta Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Farklı sahneleme ve dans teknikleri kullanılarak anlatımı, orkestranın eklenmesiyle de müziğini zenginleştirilen eser, iki perde olarak sahnelenecek.

Librettosunu Ayşegül Çelik'in yazdığı eserin koreografisini ve rejisini Özgür Adam İnanç, orkestra şefliğini de Nezih Seçkin yapacak.

Müzikleri Arda Erdem ve İsmail Sezen'e, düzenlemesi ise Can Aksel Akın'a ait olan balenin, dekor ve kostüm tasarımını Gürcan Kubilay, ışık tasarımını Tarı Deniz, eser sorumluluğunu Erdoğan Şanal ve koreografi asistanlığını Deniz Alp üstleniyor.

Trakya Bölgesine ait türküleri çalacak orkestraya, bağlama sanatçıları da eşlik edecek.

Ankara, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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