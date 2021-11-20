"Arda Boyları" balesi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Eserde başlıca rolleri Tutku Barın Tümen, Burak Serkan Cebeci , Selğan Çavdaroğlu, Ozan Demirbaş, Seda Dereli, Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu, Pınar Humar, Tugay Ak, Nihan Çetin Aydın ve Tolga Ergen paylaştı.

Balenin dekor ve kostüm tasarımını Gürcan Kubilay, ışık tasarımını Tarı Deniz, eser sorumluluğunu ise Erdoğan Şanal üstlendi.

Librettosu Ayşegül Çelik tarafından yazılan eserin koreografisini ve rejisini Özgür Adam İnanç hazırladı.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen balenin repetitörlüğünü Mahmut Akyol , Özlem Şenormanlılar, Serbülent Biçer ve Ender Üçdemir yaptı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Arda Boyları" balesini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?