"Arda Boyları" balesi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Arda Boyları" balesini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen balenin repetitörlüğünü Mahmut Akyol, Özlem Şenormanlılar, Serbülent Biçer ve Ender Üçdemir yaptı.
Librettosu Ayşegül Çelik tarafından yazılan eserin koreografisini ve rejisini Özgür Adam İnanç hazırladı.
Balenin dekor ve kostüm tasarımını Gürcan Kubilay, ışık tasarımını Tarı Deniz, eser sorumluluğunu ise Erdoğan Şanal üstlendi.
Eserde başlıca rolleri Tutku Barın Tümen, Burak Serkan Cebeci, Selğan Çavdaroğlu, Ozan Demirbaş, Seda Dereli, Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu, Pınar Humar, Tugay Ak, Nihan Çetin Aydın ve Tolga Ergen paylaştı.
Kaynak: AA
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