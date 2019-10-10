Son Dakika Haberleri: Mersin Devlet Opera ve Balesi "Carmen"i sahneledi
Son Dakika Kültür Sanat Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Carmen'i sahneledi

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Carmen"i sahneledi

1 saat önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından operaya uyarlanan "Carmen"i sahneledi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından operaya uyarlanan "Carmen"i sahneledi.

MDOB, librettosu Henri Meilhac ve Ludoviç Halevy'e ait operayı Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Eserin rejisörlüğünü Haldun Özörten, orkestra şefliğini Vladimir Lungu, dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımını Tarı Deniz, koreografisini de Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir üstlendi.

Fransız yazar Merimee'nin aynı adlı romanından uyarlanan operanın koro şefliğini Anıl Aydın, çocuk korosu şefliğini ise Reyhan Bezdüz yaptı.

Eserde, Medine Tuganova, Bülent Bezdüz, Mehmet Ali Tutar, Serin Saybaşılı, Kazım Erdem Özdemir, Mehmet Erkoç, Funda Uyanık, Dilara Köse, Serkan Karagöz ve Mustafa Özer sahne aldı.

Koreografisiyle dikkati çeken ve dünyaca ünlü sanatçıların besteleriyle "ses" bulan eser, sanatseverlerden beğeni aldı.

Carmen operası, tütün fabrikasında çalışan Carmen ile bir muhafız çavuşu olan Don Jose arasındaki aşk hikayesini anlatıyor.

Eser, 12 Ekim'de ikinci kez sanatseverlerle buluşacak.

Prosper Merimee, Henri Meilhac, Mersin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:00 Kaynak: AA
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