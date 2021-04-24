Mersin Devlet Opera ve Balesi, halk ozanı Neşet Ertaş'ın sevilen türkülerini senfonik yorumladı - Son Dakika

Usta sanatçı Neşet Ertaş'ın beğeniyle dinlenilen türküleri, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) orkestrası ve korosu tarafından seslendirildi.

Cumhuriyet alanında gerçekleşen "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" adlı konser, TRT Müzik ekranlarında canlı yayınla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Bozkırın tezenesi" olarak bilinen ünlü halk ozanının türkülerinin senfonik olarak yorumlandığı konserin orkestra şefliğini Serdar Yalçın, koro şefliğini Anıl Aydın üstlendi.

Marina Kvlividze'nin başkemancı olarak eşlik ettiği programda, Serin Saybaşılı soprana Nihan Çetin Aydın mezzo soprano, Bülent Bezdüz tenor ve Zafer Erdaş bas solist olarak sahne aldı.

Usta sanatçının, "Ahirim Sensin", "Neredesin Sen", "Gönül Dağı", "Yazımı Kışa Çevirdin", "Al Elma Boyanır Mı", "Mühür Gözlüm", "Niye Çattın Kaşlarını", "Dertli Yoldaş", "Zahidem", "Ah Yalan Dünya", "Kesik Çayır Biçilir Mi", "Doyulur Mu", "Dane Dane Benleri Var" ve "Yanıyorum" eserlerinin seslendirildiği program, yaklaşık 70 dakika sürdü.

Bazı vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyirci alınmayan etkinliği, evlerinin balkon ve pencerelerinden izledi.