Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Kışa Veda" şan konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konser sanatseverlerden ilgi gördü.

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Arda Doğan, Sevinç Demirağ, Faik Mansuroğlu ve Hasan Berk'in solist olarak yer aldığı konsere, Julia Berk piyanosuyla eşlik etti.

Dünya klasiklerinin öne çıkan eserlerinden, Türk halk müziğinin sevilen türkülerinin seslendirildiği şan konseri, seyirciler tarafından ilgiyle izlendi.

Yaklaşık bir saat süren konser, repertuvarıyla izleyicilerden alkış aldı.