Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kışa Veda" konseri verdi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Kışa Veda' konseri verdi - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kışa Veda" konseri verdi

6 saat önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Kışa Veda" şan konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Kışa Veda" şan konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konser sanatseverlerden ilgi gördü.

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Arda Doğan, Sevinç Demirağ, Faik Mansuroğlu ve Hasan Berk'in solist olarak yer aldığı konsere, Julia Berk piyanosuyla eşlik etti.

Dünya klasiklerinin öne çıkan eserlerinden, Türk halk müziğinin sevilen türkülerinin seslendirildiği şan konseri, seyirciler tarafından ilgiyle izlendi.

Yaklaşık bir saat süren konser, repertuvarıyla izleyicilerden alkış aldı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Kışa Veda konseri verdi

Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:54 Kaynak: AA
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