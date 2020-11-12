Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Müzikal Renkler" konseri verdi - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Müzikal Renkler" konseri verdi

12.11.2020 23:09
Mersin Devlet Opera ve Balesi,

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Müzikal Renkler" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Müzikal Renkler" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, soprano Serin Saybaşılı, mezzo sopranolar Pınar Duygu Çınar ve Gülden Vurandemir, bariton Serkan Karagöz, bas Ufuk Kasar sahne aldı.

Sanatçılara piyanoda Rufina Usmanova, bas gitarda Beşir Yılmaz, davulda İlhan Alper Kılıç'ın eşlik ettiği konserin anlatıcılığını ise Ayşin Alev Lal üstlendi.

Konserde, George Gershwin'in "Summertime", Joseph Kosma'nın "Autumn Leaves", Franz Lehar'ın Şen Dul operetinden "Hanna-Danilo Düet", Cole Porter'ın Kiss Me, Kate müzikalinden "Always True To You In My Fashion" ve "So In Love", Frank Sinatra'nın aranjesini Claude François'in yaptığı "My Way", Nino Rota'nın "A Time For Us", Emmerich Kalman'ın Çardaş Prensesi operetinden "Silva-Edwin Düet", Bert Kaempfert'in "Strangers In The Night", Irving Berlin'in "Cheek to Cheek", Jerry Bock'ın Damdaki Kemancı müzikalinden "Sunrise, Sunset", Consuelo Velazquez'in "Besame Mucho", Domenico Modungo'nun "Volare", John Harold Kander'ın " New York, New York" eserleri seslendirildi.

Ayrıca konserde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyuldu.

Alper Kılıç, Müzikal, Mersin, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Müzikal Renkler' konseri verdi - Son Dakika


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