Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden Sevgililer Günü konseri - Son Dakika
Son Dakika Magazin Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden Sevgililer Günü konseri - Son Dakika Magazin

Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden Sevgililer Günü konseri

6 saat önce

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat'ta "Sevgiliye Sürpriz Film Müzikleri" konseri verilecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden Sevgililer Günü konseri, System.String[]

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat'ta "Sevgiliye Sürpriz Film Müzikleri" konseri verilecek. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak konserin yönetmenliğini İstanbul Film Müzikleri Orkestrası kurucusu ve şefi Kerem Esemen üstlenecek.


Koro şefliğini Anıl Aydın'ın yapacağı konserde, aşk konulu unutulmaz filmlerin müzikleri seslendirilecek, görüntüleri perdeye yansıtılacak.


Konserde, İngiliz rock grubu Queen'in "Bohemian Rhapsody" adlı eserinin senfonik düzenlemesi de solist Oğuz Sırmalı eşliğinde MDOB orkestrası ve korosu tarafından beğeniye sunulacak.

Yenişehir, AKM, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:27 
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