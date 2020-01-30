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Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden Sevgililer Günü konseri
6 saat önce
MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat'ta "Sevgiliye Sürpriz Film Müzikleri" konseri verilecek.
MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat'ta "Sevgiliye Sürpriz Film Müzikleri" konseri verilecek. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak konserin yönetmenliğini İstanbul Film Müzikleri Orkestrası kurucusu ve şefi Kerem Esemen üstlenecek.
Koro şefliğini Anıl Aydın'ın yapacağı konserde, aşk konulu unutulmaz filmlerin müzikleri seslendirilecek, görüntüleri perdeye yansıtılacak.
Konserde, İngiliz rock grubu Queen'in "Bohemian Rhapsody" adlı eserinin senfonik düzenlemesi de solist Oğuz Sırmalı eşliğinde MDOB orkestrası ve korosu tarafından beğeniye sunulacak.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:27
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