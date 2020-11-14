Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Nefesli Quintet" konseri verdi - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Nefesli Quintet" konserini müzikseverlerin beğenisine sundu.
Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, flüt sanatçısı Çağla Canen, obua sanatçısı Çiğdem Manolya Arslan, fagot sanatçısı Nilay Karakaş, korno sanatçısı Berk Zengin ve klarnette Keremcan Köse yer aldı.
Konserde, Franz Ignaza Danzi'nin "Quintett op.6 no: 1 B-Dur", Gabriel Faure'nin "Fugue Pour Quintette a Vent op.84 no: 3", Reynaldo Hahn'ın "A Chloris"1" ve Bela Viktor Janos Bartok'un "Roman Nepi Tancok" eserleri seslendirildi.
Ayrıca konserde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyuldu.
- Kaynak: AA
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