Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Operacapella" konserini orman yangınları nedeniyle erteledi - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), bugün saat 20.30'da sahnelenmesi planlanan "Operacapella" konserinin, orman yangınları nedeniyle ertelendiğini bildirdi.
MDOB'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde yaşanan hazin yangınlar sebebiyle bugün saat 20.30'da MDOB Müdürlüğü tarafından Mersin Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleşecek 'Operacapella' etkinliği ertelenmiştir." denildi.
Kaynak: AA
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