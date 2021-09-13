Mersin Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Operacapella" konserinde sanatseverlerle buluşacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, MDOB koro sanatçılarının da sahne alacağı konser, 16 Eylül Perşembe saat 20.30'da Mersin Güzel Sanatlar Galerisi bahçesinde gerçekleşecek.

İnsan sesinin enstrüman olarak kullanıldığı "acapella" çok sesli müzik türünün sanatseverlerin beğenisine sunulacağı konserin şefliğini Anıl Aydın yapacak.

Konserde, Türk besteciler ve dünya koro repertuvarının sevilen eserleri ile Afrika melodileri de seslendirilecek.