Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Operacapella" konseri verdi - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Operacapella konseriyle sanatseverlerle buluştu.

Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, MDOB eserleri, enstrüman olarak insan sesinin kullanıldığı acapella müzik türüyle birleştirilerek sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği konserde, MDOB koro sanatçılarından sopranolar Saliha Aktaş, Gülin Dönmez, Ayşe Tamara Erdem, Ceren Göğüş, Avşin Dilara Kaymak ve Melahat Yavuz, tenorlar Orhan Güllüler, Cumhur İbili, Ali Ulvi Karaca, Erhan Kaya ve Mahmut Uğur Nas, altolar Nihan Çetin Aydın, Ayşe Pınar Balay, Pınar Duygu Çınar, İpek İncekaş ve Özlem Pamuk, bas baritonlar Yusuf Ziya Büyükaslan, Mehmet Erkoç, Kazım Erdem Özdemir, Serkan Sevinç ve Hakan Yıldız yer aldı.

Artem Reutov, Muammer Sun'un "Sevgi Her Şeydir" şarkısında piyanosuyla sanatçılara eşlik etti.

Yaklaşık 1,5 süren konserde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla sosyal mesafe ve maske kuralına uyuldu.