Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatseverlerle "Gala Konser"inde buluşacak - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Gala Konser" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'de Marina Amfitiyatro'da düzenlenecek konserde, Simge Büyükedes (soprano), Sevinç Demirağ (soprano), Funda Uyanık (soprano), Bülent Bezdüz (tenor), Emrah Sözer (tenor), Faik Mansuroğlu (bariton) ve Hasan Berk (bas) yer alacak.

Orkestra şefliğini Nezih Seçkin'in yapacağı konserde dünyaca ünlü bestecilerin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

MDOB orkestrasının da yer alacağı ve yaklaşık 1 saat sürecek konserde sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni yapılacak, hijyen koşullarına dikkat edilecek.