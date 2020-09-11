Konserde dinleyiciler, sosyal mesafe kuralına uydu ve maske taktı.

MDOB orkestrasının da yer aldığı ve yaklaşık 1 saat süren konserde sanatçıların performansı sanatseverlerden alkış aldı.

Orkestra şefliğini Nezih Seçkin'in yaptığı konserde dünyaca ünlü bestecilerin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Marina Amfitiyatro'da düzenlenen konserde, Simge Büyükedes (soprano), Sevinç Demirağ (soprano), Funda Uyanık (soprano), Bülent Bezdüz (tenor), Emrah Sözer (tenor), Faik Mansuroğlu (bariton) ve Hasan Berk (bas) yer aldı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Gala Konser" ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

Son Dakika › Kültür Sanat › Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatseverlerle 'Gala Konser'inde buluştu - Son Dakika

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