Mersin Devlet Opera ve Balesinden Sevgililer Günü'ne özel konser - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin Devlet Opera ve Balesinden Sevgililer Günü'ne özel konser - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesinden Sevgililer Günü'ne özel konser

6 saat önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel "Sevgiliye Sürpriz Film Müzikleri" konseri verdi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel "Sevgiliye Sürpriz Film Müzikleri" konseri verdi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, İstanbul Film Müzikleri Orkestrası kurucusu ve şefi Kerem Esemen yönetti.

Şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği koro, "İyi, Kötü ve Çirkin", "Titanik", "Game Of Thrones", "Karayip Korsanları", "Görevimiz Tehlike" ve "Pembe Panter"in de aralarında bulunduğu ünlü film ve dizilerin müziklerini seslendirdi. Müzikleri seslendirilen yapımlardan kısa görüntüler de perdeye yansıtıldı.

MDOB orkestrası, Sevgililer Günü'ne özel, İngiliz rock grubu Queen'in "Bohemian Rhapsody" adlı eserinin senfonik düzenlemesini, solist Oğuz Sırmalı eşliğinde ilk kez dinleyiciye sundu.

Mersin Devlet Opera ve Balesinden Sevgililer Günü'ne özel konser

Sevgililer Günü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:49 Kaynak: AA
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