Son Dakika Haberleri: Mersin Dha Mersin Büro Şefi Ercan'a Uluslararası Ünvan

Mersin Dha Mersin Büro Şefi Ercan'a Uluslararası Ünvan

24 dakika önce

Dha Mersin Büro Şefi Ercan'a uluslararası ünvanMersin'de, Demirören Haber Ajansı (DHA) Büro Şefi Mustafa Ercan'ın da aralarında bulunduğu 4 fotoğrafçıya Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından EFIAP-B, EFIAP ve AFIAP unvanları verildi.

Mersin Dha Mersin Büro Şefi Ercan'a Uluslararası Ünvan, System.String[]
Dha Mersin Büro Şefi Ercan'a uluslararası ünvan

Mersin'de, Demirören Haber Ajansı (DHA) Büro Şefi Mustafa Ercan'ın da aralarında bulunduğu 4 fotoğrafçıya Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından EFIAP-B, EFIAP ve AFIAP unvanları verildi.

Çektikleri fotoğraflar ile unvan almaya hak kazanan Mersin Fotoğraf Derneği (MFD) üyesi 4 fotoğrafçı için tören düzenlendi. Aile Hekimi Ahmet Yenmez EFIAP-B, Diş Hekimi Onur Saral EFIAP, Fizyoterapist Nazire Avlar ile DHA Mersin Büro Şefi Mustafa Ercan'a ise AFIAP unvan sertifikalarını derneğin yönetim kurulu üyeleri takdim etti.

Gece sonunda duygularını dile getiren Mustafa Ercan, Hedeflediğim noktada değilim. Daha üst basamaklara doğru ilerlemek istiyorum. Bu ilk basamaktı. Artist ünvanını almak için 3 yıllık bir çalışma gerektirdi. 8 ülke, 15 yarışma ile 40 puan toplayarak buraya geldim. Bunun devamı var. Ekselansa kadar devam ediyor. Kendi gelişimimi rahat rahat görebildim hem de uluslararası arenada çekilen diğer fotoğrafları görme şansım oldu. Çok başarılı fotoğraflar içerisin de benim de bazı fotoğraflarımın ödül alması onur verici, çok mutlu oldum. Bunu da dostlarım ve arkadaşlarımla zaman zaman paylaştım dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:03 Kaynak: DHA

Mustafa Ercan, Mersin, DHA, Güncel
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