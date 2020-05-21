MERSİN-Doğa Park'ın yeni üyeleri deve kuşu yavruları - Son Dakika

MERSİN-Doğa Park'ın yeni üyeleri deve kuşu yavruları

Doğa Park'ın yeni üyeleri deve kuşu yavruları MERSİN'de, Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda 3 deve kuşu yavrusu dünyaya geldi.

Doğa Park'ın yeni üyeleri deve kuşu yavruları MERSİN'de, Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda 3 deve kuşu yavrusu dünyaya geldi. Tarsus Doğa Parkı'nın nüfusu yeni doğumlarla her geçen gün artıyor. Parkın sakinlerinden deve kuşu ailesine yumurtaların kırılmasıyla birlikte yeni üyeler katıldı. 42 günlük kuluçka süresinin ardından geçen günlerde kabukların kırılmasıyla 3 yavru dünyaya geldi. Anne ve babalarından ayrı yerde tutulan yavrular, teknik personel gözetiminde, konusunda uzman bakıcılar tarafından özel diyet programları ile besleniyor. Tarsus Doğa Parkı'nın ilk göz ağrısı olan deve kuşu yavrusu ve ardından dünyaya gelen 3 yavru, nem ve sıcaklık dengesinin ayarlandığı özel alanlarda özenle bakılıyor. Çukurova'nın en büyük ve tek hayvan parkı olma özelliğini taşıyan Tarsus Doğa Parkı'nda yüzlerce çeşit hayvana ev sahipliği yapıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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