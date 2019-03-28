Son Dakika Haberleri: Mersin Doğa Tutkunlarının Gözde Adresi 'Sunturas Şelalesi'

Mersin Doğa Tutkunlarının Gözde Adresi 'Sunturas Şelalesi'

1 saat önce

Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan Sunturas (Santa Iras) Şelalesi ve Efrenk Deresi, doğa tutkunlarının vazgeçilmez durağı oldu.

Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan Sunturas (Santa Iras) Şelalesi ve Efrenk Deresi, doğa tutkunlarının vazgeçilmez durağı oldu.

Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü üyeleri ve doğaseverler de Karadeniz'i aratmayan bu bölgede doğal güzelliklerin tadını çıkardı. 40 metre yükseklikten dökülen şelaleye yaklaştıkça yüze çarpan su damlacıkları ile ürperten serinlik yaşayan doğa tutkunları, şelale altında bol bol anı fotoğrafları çekildi. Sunturas Şelalesinin beslediği Efrenk Deresi boyunca Roma döneminden kalan Kızılasma Köprüsü'ne kadar 12 kilometre yürüyen doğaseverler; günü, kamp alanında yaptıkları çuval yarışı, mendil kapmacaile bitirdi.

DOĞAYA ÇIKMA ZAMANI

Baharın gelişinin hissedildiği bu etkinlikte katılımcıların çok mutlu olduğunu söyleyen PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, baharın gelmesiyle insanların doğaya çıkması, doğa yürüyüşü yapmak isteği çok güzeldi. Bugün etkinliğe çok kalabalık bir grup katıldı. Doğayı özlemişiz galiba, muhteşem bir yürüyüş oldu. Bahar geldiğine göre kendimizi tabiat ananın kucağına atma vakti gelmiştir dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:44 Kaynak: DHA

Karadeniz, Toroslar, Mersin, Güncel
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