MERSİN Dolandırıcıyı kolundaki dövmesi ele verdi - Son Dakika

Dolandırıcıyı kolundaki dövmesi ele verdi

MERSİN'de kendisini polis olarak tanıtan ve 80 yaşındaki kadının 50 bin TL'sini dolandıran şüpheliyi kolundaki dövme ele verdi.

Merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki T.K. kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Adına 20 adet GSM hattı çıkartıldığı ve suçlarda kullanıldığı yalanı ile kandırılan T.K., korkuya kapılarak, 50 bin TL değerindeki altını poşet içerisinde şüphelilere verdi. Durumdan şüphelenen T.K., polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. 1 haftalık titiz çalışmanın ardından görüntülere yansıyan şüphelilerden birinin dövmesi dikkat çekti. Kimliği tespit edilen M.B. (20) ve F.L.'yi (28) ikamet ettikleri Adana'da yakalanarak Mersin'e getirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.