MERSİN Down sendromlu çocuklar, yamaç paraşütü ile gökyüzünde mutluluk saçtı - Son Dakika

MERSİN Down sendromlu çocuklar, yamaç paraşütü ile gökyüzünde mutluluk saçtı

21.03.2021 20:41

Down sendromlu çocuklar, yamaç paraşütü ile gökyüzünde mutluluk saçtıMERSİN Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel çocuklara yönelik yamaç paraşütü ve uçurtma etkinliği düzenledi.

Down sendromlu çocuklar, yamaç paraşütü ile gökyüzünde mutluluk saçtı

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel çocuklara yönelik yamaç paraşütü ve uçurtma etkinliği düzenledi. Down sendromlu çocuklar, ilk kez yamaç paraşütüyle göklerde süzülmenin keyfini yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören Down sendromlu çocuklar, aileleri ile birlikte Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi Gelincik Tepesi'ndeki yamaç paraşütü iniş alanında ağırlandı. Yamaç paraşütü ile göklere mutluluk saçan özel çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın söylediği şarkılarla da doyasıya eğlendi. Etkinlikte çocuklar, mutluluk ve heyecan duygularını bir arada yaşarken, göklerde süzülerek dakikalarca uçmanın tadını çıkardı. Uzman uçuş pilotları eşliğinde Down sendromlu 18 çocuk ilk uçuş deneyimini yaşadı.

Çocuklardan Habibe Tanış, Mutluyum ve heyecanlıyım sözleriyle duygularını ifade etti.

Başak Adak ise İlk defa uçacağım. Çok heyecanlıyım çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum dedi.

Mutluluk ve heyecan duygusunu bir arada yaşadığını söyleyen Nurgül Sevgen, Uçmak çok zevkli bir şey. Çok güzel bir etkinlik. Herkese çok teşekkür ederim diye konuştu.

Adana ve Mersin'de zaman zaman bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını ifade eden yamaç paraşütü uçuş pilotu Mustafa Yöri, Çocuklar mutluysa tüm dünya mutludur benim gözümde. Doğal olarak ilk uçuşları olduğu için biraz heyecanlanabilirler. Ama inanıyorum ki kalkıştan sonra kardeşlerimiz çok mutlu olacak ifadesini kullandı.

Alandaki arkadaşlarına şarkı söyleyerek mutluluğunu dile getiren Gizem Sakıç, Burası çok güzel, çok eğlenceli. Çok sevdim. Paraşüt çok güzeldi, hava çok güzeldi, onun için çok sevdim. Mutluyum diye konuştu.

Yamaç paraşütü deneyimini değerlendiren Cansu Coşkun ise, İyiydi. Hiç korkmam. Çok güzel. Madalyamı aldım, çok güzel dedi.

Gizem Sakıç'ın annesi Nebahat Sakıç, etkinlik sayesinde kızının mutlu bir gün geçirdiğini aktararak, Bugün belediyemizin özel olarak düzenlemiş olduğu etkinlik için çok teşekkür ediyorum. Mutlu bir günü oldu kızımın. Paraşüt uçuşunu çok sevdi. Bundan sonra da ders aldırmayı düşünüyorum dedi.

Oğlu Melikcan'ın yapılan etkinliklerde yaşadığı mutluluğa şahitlik eden anne Havva Kaçar, Çocuğum güneş gördü. Korona dolayısıyla evde sıkılmıştı. Arkadaşlarını görmeyi çok istiyordu. Rahatsız olduğu için okula da göndermemiştik. Çok özlem duymuştu. Burada bir araya geldiler. Çok memnun kaldık diye konuştu.

Pandemiden dolayı oğlu Cevat Can'ın evde çok sıkıldığını ve gerçekleştirilen etkinliğin kendisine de çocuğuna da moral olduğunu söyleyen baba Ayhan Kaya, Bu zamana kadar yapılan organizasyonların en güzeli. Gerçekten çok memnunuz. Harika oldu. Pandemiden dolayı çocuk evde sıkıldı. Bir hava almış oldu, çok da güzel eğlendi. Bizim için de çok güzel oldu. Keşke böyle etkinlikler sık sık olsa, daha da güzel olur. Bu organizasyonu düzenleyen herkesten Allah razı olsunö dedi.

'ONLARLA BİRLİKTE BEN DE ÇOK HEYECANLANDIM'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila da düzenlenen özel etkinliğe dair şu ifadeleri kullandı

Bugün özel çocuklarımızla birlikte bu güzel bahar havasında bir şeyler yapmak istedik. Bu özel çocuklarımızla birlikte her şeyi yapabileceğimizi, her engeli aşabileceğimizi görmek istedik. Onlar yamaç paraşütü yaptılar, uçurtma uçurdular. Onlarla birlikte ben de çok heyecanlandım. Gördüm ki çok güzel, her şeyi yapabiliyorlar. Her alanda varlar, bu alanda da her şeyi yapabileceklerini çok güzel göstermiş oldular.

Etkinlik, Down sendromlu çocukların üzerinde +1 yazan balonları göğe bırakmasıyla son buldu.

MERSİN Down sendromlu çocuklar, yamaç paraşütü ile gökyüzünde mutluluk saçtı
MERSİN Down sendromlu çocuklar, yamaç paraşütü ile gökyüzünde mutluluk saçtı
MERSİN Down sendromlu çocuklar, yamaç paraşütü ile gökyüzünde mutluluk saçtı
MERSİN Down sendromlu çocuklar, yamaç paraşütü ile gökyüzünde mutluluk saçtı

Büyükşehir Belediyesi, Down Sendromu, 21 Mart, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN Down sendromlu çocuklar, yamaç paraşütü ile gökyüzünde mutluluk saçtı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti Pendik'te bir genç annesiyle görüşmesini istemediği kişiyi bıçaklayarak öldürdü Öfkeli adam yerden aldığı şişeyle birlikte yürüdüğü genci öldüresiye dövdü Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Rus turist kafilesini taşıyan ilk uçak Türkiye'ye indi ABD Başkanı Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Cesaret kırıcı bir geri adım Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
Ali Babacan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Allah kimseyi böyle birine muhtaç etmesin Ali Babacan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Allah kimseyi böyle birine muhtaç etmesin         
20:34
Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı         
20:23
İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu         
20:00
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mart günü koronavirüs nedeniyle 102 kişi vefat etti, 20 bin 428 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Mart günü koronavirüs nedeniyle 102 kişi vefat etti, 20 bin 428 yeni vaka tespit edildi         
19:15
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankacılarla buluşmasında enflasyonla mücadele mesajı verdi Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankacılarla buluşmasında enflasyonla mücadele mesajı verdi         
18:53
Milli futbolcumuzdan kritik gol! Takımını mağlubiyetten kurtardı Milli futbolcumuzdan kritik gol! Takımını mağlubiyetten kurtardı         
18:46
Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi         
18:09
Beşiktaş derbide, son dakikalarda yediği golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş derbide, son dakikalarda yediği golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı         
17:50
Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu         
16:39
Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti         
15:57
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı         
14:39
"Var odası" programında Evren Turhan ve Emre Bol birbirlerine girdiler         
13:30
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada         
12:07
Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü         
19:52
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 20:56:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MERSİN Down sendromlu çocuklar, yamaç paraşütü ile gökyüzünde mutluluk saçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei