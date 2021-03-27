MERSİN Dünya Tiyatrolar Günü'nde down sendromlu Mehmet Ali'ye özel oyun - Son Dakika

MERSİN Dünya Tiyatrolar Günü'nde down sendromlu Mehmet Ali'ye özel oyun

27.03.2021 13:03

Dünya Tiyatrolar Günü'nde down sendromlu Mehmet Ali'ye özel oyunMERSİN'in Erdemli ilçesinde tiyatrocular, Dünya Tiyatrolar Günü'nde çevresinde 'Başkan' olarak bilinen down sendromlu Mehmet Ali Şavk'a özel oyun sergileyerek perdeyi araladı.

Dünya Tiyatrolar Günü'nde down sendromlu Mehmet Ali'ye özel oyun

MERSİN'in Erdemli ilçesinde tiyatrocular, Dünya Tiyatrolar Günü'nde çevresinde 'Başkan' olarak bilinen down sendromlu Mehmet Ali Şavk'a özel oyun sergileyerek perdeyi araladı. Tiyatro oyunu, internet üzerinden de online olarak sanatseverlerle buluşturuldu.

Erdemli Belediyesi tiyatro ekibi, aylar sonra oynadıkları ilk oyunla yüzleri güldürse de, yaptıkları çalışmayla yürekleri ısıttı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile el ele veren oyuncular, down sendromlulara dikkat çekti. Emre Karapınar'ın yazdığı ve özellikle üniversite öğrencilerinin kaldığı evleri konu alan, 2 perdelik 'Yatırlı Günler? oyunu sahnelendi. Oğuzhan Yılmaz'ın yönettiği oyun, Dünya Tiyatrolar Günü'nde pandemi kuralları çerçevesinde, internet üzerinden online yayınlandı. Oyun, Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda ise sadece down sendromlu Mehmet Ali Şavk'a özel olarak sergilendi.

İki perdelik oyunun sonunda Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Dünya Tiyatro Günü dolayısı ile oyuncuların gününü kutladı. Başkan Tollu, down sendromlu Şavk'a da tiyatroya gösterdiği özel ilgiden dolayı, çiçek verdi. Başkan Tollu, sahnede kültür sanat için toz yutan tiyatrocuların Dünya Tiyatrolar Günü'nü tebrik ettiğini belirterek, "Kentimizde yerleşik nüfus 144 bin insanımızın huzuru, mutluluğu ve hayatını en güzel şekilde idame ettirmesi, bizlerin asli görevidir. Down sendromlu kardeşlerimizin de sanatsal faaliyetlerin içinde yer alması ve hoşça zaman geçirmeleri adına Dünya Tiyatrolar Günü dolayısı ile arkadaşlarımız, 'Yatırlı günler' adıyla oyun sahneledi. Oyuncularımız pandemi nedeni ile oyunlarını internet üzerinden, online yaptı. Her kesimin bunu online izleme şansı olmayabilir ancak ne kadar kişiye ulaşırsak bizim için önemli. Atatürk, 'Sanatsız toplumların hayat damarları kurumuş' diyor. Biz, Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi olarak, özellikle pandemi döneminde tabi yüz yüze bir takım faaliyetler icra edemiyoruz ama online şekilde, arkadaşlarımız sanatsal faaliyetlerini icra ediyorlar" dedi.

'GÜZELLİKLERİ BİRLİKTE İCRA EDECEĞİZ'

Erdemli'nin bir kültür, sanat şehri olması adına ciddi gayretler içinde olduklarını ifade eden Başkan Tollu, "İnşallah güzel günlerde, bu koronasız günlerde, Erdemlimizin kültür ve sanat şehri olması adına elimizden gelen her türlü gayreti sarf edeceğiz. İnsanlarımızla yüz yüze, gönül gönüle, gönül birliği içerisinde bir takım güzellikleri birlikte icra edeceğiz" diye konuştu.

Mutluluğu gözlerinden okunan ve oyuncuların oyunu çok güzel oynadıklarını ifade eden down sendromlu Mehmet Ali Şavk ise "Program çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

400 kişilik salonu sadece bir izleyici için hazırlayan Başkan Tollu ve genç tiyatrocular günün baş konuğunu alkışlarla karşılayıp çiçeklerle uğurladı.

MERSİN Dünya Tiyatrolar Günü'nde down sendromlu Mehmet Ali'ye özel oyun
MERSİN Dünya Tiyatrolar Günü'nde down sendromlu Mehmet Ali'ye özel oyun
MERSİN Dünya Tiyatrolar Günü'nde down sendromlu Mehmet Ali'ye özel oyun
MERSİN Dünya Tiyatrolar Günü'nde down sendromlu Mehmet Ali'ye özel oyun

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN Dünya Tiyatrolar Günü'nde down sendromlu Mehmet Ali'ye özel oyun - Son Dakika


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