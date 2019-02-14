Mersin; Dürüst, Şeffaf, Kolay Erişilebilen Bir Başkan İstiyor

MERSİN (İHA) – Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde 5 Aralık 2018'de gerçekleştirilen "Mersin Başkanlarından Ne Bekliyor?

MERSİN (İHA) – Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde 5 Aralık 2018'de gerçekleştirilen "Mersin Başkanlarından Ne Bekliyor?" temalı arama konferansının sonuçları açıklandı. MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, "Mersin; partizanlık yapmadan, herkese eşit mesafede duran, dürüst, kentin bütününü kucaklayan, insanı merkeze alan, Mersin sevdalısı bir başkan istiyor. Umarım bu çalışmanın sonuçlarına kulak verilir. Çünkü bu, tüm Mersin'in ortak sesidir" dedi.



"Mersin Başkanlarından Ne Bekliyor?" temalı arama konferansının sonuçları, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda kamuoyuna açıklandı. MTSO Başkanı Kızıltan'ın açıkladığı sonuçlar, Mersin'in yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını da gözler önüne serdi. Toplantıya, Mersin iş dünyasından eğitime, sanattan spora, ekonomiden altyapıya kadar çok sayıda temsilci katıldı.



"Mersin'in görüşlerini ve isteklerini yansıttık"



5 Aralık 2018 tarihinde MTSO öncülüğünde, 2 farklı oturum olarak, kentin sadece iş dünyasını değil, birçok farklı dinamiğini kapsayan, 200 kişiyle oldukça geniş katılımlı "Mersin Başkanlarından Ne Bekliyor?" temalı bir arama konferansı düzenlediklerini belirten Kızıltan, bir beyin fırtınası, bir ortak akıl buluşması gerçekleştirdiklerini anımsattı. Kentin bütününü yansıtacak bir örneklemle bu sonuçları, kentin sayısız kurumu, kendi kurumları, plancılar ve uzmanlarla istişare ederek daha etkin, tarafsız ve bilimsel hale getirmeye çalıştıklarını ifade eden Kızıltan, "Arama Konferansı çıktılarından en çok dile getirilen konulara yer verilmiştir. Konferansın sonuçlarında, Mersin'in görüşlerini ve isteklerini yansıtmaya çalıştık. Bu sonuçların, kentin tüm STK'larının, meclis üyelerimizin, kentin büyük bölümünün görüşünü yansıttığına inanıyorum" diye konuştu.



Bu sonuçları bir rapor halinde Mersin Büyükşehir belediye başkan adaylarına sunacakları bilgisini veren Kızıltan, bu çerçevede 26 Şubat'ta CHP adayı Vahap Seçer'i, 28 Şubat'ta İyi Parti Adayı Burhanettin Kocamaz'ı, 5 Mart'ta da Cumhur İttifakı Adayı Hamit Tuna'yı odada konuk edeceklerini dile getirdi.



"5 temel alan, 5 temel konu başlığı ortaya çıktı"



Arama Konferansında "yönetim ve yöneticilerle işbirliği", "ulaşım", "kentsel dönüşüm ve altyapı", "eğitim ve insan", "sosyal sorunlara çözümler" olmak üzere 5 temel alan, 5 temel konu başlığı ortaya çıktığını kaydeden Kızıltan, bu alanlarda öne çıkan, en çok dile getirilen ortak tespit ve önerileri aktardı. Kızıltan, 'Yönetim, Yöneticiler ve İşbirliği' alanında "master planların hazırlanması ve uygulanması; STK-üniversite-ortak akıl işbirliği kurulları oluşturulması; tarım, turizm, sanayi, lojistik gibi stratejik sektörlerin desteklenmesi; kentsel Ar-Ge ve inovasyona önem verilmesi; yatırımcılarla ilişkilerin güçlendirilmesi" taleplerinin öne çıktığını anlattı.



Ulaşım alanında ise raylı sistem ve otobüs gibi toplu taşımaya gereken önemin verilmesi, otopark sorununa çözüm bulunması, alternatif ulaşım araçlarının kurgulanması ve çevre odaklı ulaşım planlaması yapılması isteklerinin gündeme getirildiğini belirten Kızıltan, "Kentsel Dönüşüm ve Altyapı alanında, altyapı sorunlarından kaynaklı felaketlerin önüne geçilmesi; kentsel dönüşümün ada bazlı, yeşil alanları, sosyal donatılarıyla birlikte bütüncül planlanması; turizm yatırım alanlarının planlanması; sektörel bazlı altyapı planlamalarının tamamlanması öne çıktı. Bu noktada önemli olan şey; imar planlarının sadece konut amaçlı rant sağlayan değil, üretime, ticarete; yani ekonomiye can verecek yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var. Yeni ekonomi bölgeleri, sanayi ve ticaret bölgeleri imarda ilk düşünülmesi gereken şeyler olmalıdır. Eğitim ve İnsan alanında, kentlilik kültürünün yerleştirilmesi, toplumun genel kültürünün artırılması, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile sporun desteklenmesi, göç kaynaklı toplumların kente entegrasyonuna önem verilmesi, çeşitlilik, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal hoşgörü önemli konu başlıkları. Sosyal Sorunlara Çözüm alanında ise farklılıkların yönetilmesi, yoğun göçün adaptasyonu, Mersinlilik kültürünün oluşturulması, nitelikli beyin göçünün tersine çevrilmesi için iş imkanlarının tetiklenmesi, yeni yatırımcıların Mersin'e gelmesi için kentin cazibesinin artırılması, üniversiteler ve sanayi ile işbirliği çok önemli. Mersin sorunlarına değinen, gerçek çözüm önerileri sunan STK ve kuruluşlarla samimi bir diyalog içinde olunmalı" ifadelerini kullandı.



"Mersin; dürüst, şeffaf, kolay erişilebilen bir başkan istiyor"



Arama Konferansında Mersin'in nasıl bir belediye başkanı istediğinin de ortaya çıktığını vurgulayan Kızıltan, şunları söyledi: "Benim başkanım nasıl olmalı? Mersin'i, Mersin ile birlikte yöneten; kadrosu en az kendisi kadar yetkin olan, liyakat sahibi olan; kendisi ve kadrosu ulaşılabilir olan; Mersin'i ulusal ve uluslararası alanda aktif olarak temsil edebilen; bilgili, ilgili, işini takip eden; ilkeli ve dürüst, adil, cesur, yenilikçi; güzel projeler tasarlayan ve uygulayan olmalıdır. Mersin; dürüst, şeffaf, kolay erişilebilen bir başkan istiyor. Mersin; partizanlık yapmadan, herkese eşit mesafede duran, dürüst, kentin bütününü kucaklayan, insanı merkeze alan, Mersin sevdalısı bir başkan istiyor. Umarım bu çalışmanın sonuçlarına kulak verilir. Çünkü bu, tüm Mersin'in ortak sesidir." - MERSİN

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