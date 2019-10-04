Son Dakika Haberleri: Mersin'e 2 yılda 35 milyon liralık aydınlatma yatırımı
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Mersin'e 2 yılda 35 milyon liralık aydınlatma yatırımı

35 dakika önce

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin, Mersin'de 2 yılda 35 milyon liralık yatırım yaptığı bildirildi.

Mersin'e 2 yılda 35 milyon liralık aydınlatma yatırımı, System.String[]

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin, Mersin'de 2 yılda 35 milyon liralık yatırım yaptığı bildirildi.


Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamada, kurumun, müşterilerine daha kaliteli hizmet sunmak hedefiyle mevcut aydınlatma sistemlerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Toroslar EDAŞ'ın, Mersin'de sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak için şebeke ve aydınlatma yatırımlarını sürdürdüğü kaydedilirken, Mersin'e 2019 yılında yaklaşık 14 milyon TL'lik aydınlatma yatırımı yapılacağı ifade edildi.


Toroslar EDAŞ'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Mersin'de yapılan çalışma kapsamında ekonomik ömrünü dolduran aydınlatma ekipmanlarının yenileriyle değiştirirken, henüz ekonomik ömrünü doldurmamış, kullanılır durumda olan fakat dış etkenler sebebiyle arızalanan aydınlatma armatürleri de bakım ve onarımdan geçiriliyor. Faaliyet gösterdiği 6 ilde 8.3 milyon nüfusa hizmet veren Toroslar EDAŞ, 2019 yılının ilk 9 ayında Mersin'de yürütülen aydınlatma çalışmaları kapsamında, 11 bin 461 adet armatür ekonomik ömrünü tamamladığı için yenilenmiştir. 27 bin 833 adet armatür yanar hale getirilmiştir. Dış etkenler sebebiyle hasar gören 19 bin 426 metre kablo yenilenmiştir." - MERSİN

Toroslar, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:59 Kaynak: İHA
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