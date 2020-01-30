Mersin'e 37 milyon liralık yatırım müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Politika Mersin'e 37 milyon liralık yatırım müjdesi - Son Dakika

Mersin'e 37 milyon liralık yatırım müjdesi

6 saat önce

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 15'i kırsal ekonomik altyapı, 8'i de ekonomik yatırım projesi olmak üzere Mersin'de 37.3 milyon liralık yatırım yapılacağını söyledi.

Mersin'e 37 milyon liralık yatırım müjdesi, System.String[]

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 15'i kırsal ekonomik altyapı, 8'i de ekonomik yatırım projesi olmak üzere Mersin'de 37.3 milyon liralık yatırım yapılacağını söyledi.


Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek Mersin'e yapılacak yatırımları görüştü. Ziyaretten sonra açıklama yapan Yılmaz, 15'i kırsal ekonomik altyapı yatırımı ve 8'i ekonomik yatırım projesi olmak üzere Mersin'e ait 23 projenin tamamının kabul edildiğini belirterek, "37.3 milyon lira toplam proje tutarının yaklaşık 13.6 milyon liralık kısmı hibe olarak Mersin'e tahsis edilmiştir" dedi.


Görüşmede Zeynep Gül Yılmaz, Bakan Bekir Pakdemirli'ye Mut'un meşhur zeytinyağını takdim etti ve Mersin için yapılan ve yapılacak olan yatırımlar için teşekkür etti. - MERSİN

Zeynep Gül Yılmaz, AK Parti, Mersin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:05 Kaynak: İHA
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